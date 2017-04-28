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28 апреля 2017
27 апреля 2017
04:51  28 апреля 2017 4

В апреле инфляция в России может составить 4,3%

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., монеты, деньги
По мнению главы МЭР, рост инфляции носит временный характерФото: Pixabay

В апреле инфляция в России может составить 4,3%. Об этом заявил министр экономического развития страны Максим Орешкин в кулуарах приема в честь визита премьер-министра Японии в Россию. При этом он отметил, что рост инфляции носит временный характер.

«Он связан в первую очередь с динамикой цен на плодоовощную продукцию», — цитирует главу минэкономразвития «Газета.ру».

Ранее министерство прогнозировало апрельскую инфляцию на уровне 4,2%.

Кроме того, Максим Орешкин заявил, что рост инфляции не будет ключевым фактором для принятия Центробанком решения по ставке на ближайшем совете директоров, отмечают «Известия».

Наталья Володина
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