04:51 28 апреля 2017 4

По мнению главы МЭР, рост инфляции носит временный характер Фото: Pixabay

В апреле инфляция в России может составить 4,3%. Об этом заявил министр экономического развития страны Максим Орешкин в кулуарах приема в честь визита премьер-министра Японии в Россию. При этом он отметил, что рост инфляции носит временный характер.

«Он связан в первую очередь с динамикой цен на плодоовощную продукцию», — цитирует главу минэкономразвития «Газета.ру».

Ранее министерство прогнозировало апрельскую инфляцию на уровне 4,2%.

Кроме того, Максим Орешкин заявил, что рост инфляции не будет ключевым фактором для принятия Центробанком решения по ставке на ближайшем совете директоров, отмечают «Известия».