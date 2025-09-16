В Госдуме назвали условие, при котором Пугачеву лишат звания народной артистки

Депутат Шолохов: награды Пугачевой могут быть аннулированы по решению суда
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее Путина призвали лишить Пугачеву звания народной артистки
Ранее Путина призвали лишить Пугачеву звания народной артистки Фото:

Согласно законодательству, награды певицы Аллы Пугачевой, полученные в период СССР, могут быть аннулированы, однако требуется соответствующее основание и судебное решение. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы по культуре Александр Шолохов.

«Да, это возможно, это прямо предусмотрено, но только в случае, если человек попадает под действие Уголовного кодекса за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. По решению суда он может быть лишён наград Советского союза. Но ключевое здесь — по решению суда», — сказал Шолохов в беседе с «Подъемом».

Депутат также отметил важность общественной реакции на подобные случаи. По его словам, сбор подписей отражает позицию общества и может повлиять на мнение тех, кто остается в сомнениях. Шолохов подчеркнул, что общество должно выражать свою позицию в отношении публичных персон, особенно если речь идет о людях, которые дистанцировались от страны. Политик добавил, что с моральной точки зрения считает Пугачеву «бывшей гражданкой России».

Ранее глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин инициировал сбор подписей за лишение певицы Аллы Пугачевой звания народной артистки, передает RT. По мнению общественника, в недавнем интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана Минюстом РФ иноагентом) Пугачева оправдала террористические акты и выразила поддержку Джохару Дудаеву, что, по его словам, лишает ее права на уважение и почетное звание.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Согласно законодательству, награды певицы Аллы Пугачевой, полученные в период СССР, могут быть аннулированы, однако требуется соответствующее основание и судебное решение. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы по культуре Александр Шолохов. «Да, это возможно, это прямо предусмотрено, но только в случае, если человек попадает под действие Уголовного кодекса за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. По решению суда он может быть лишён наград Советского союза. Но ключевое здесь — по решению суда», — сказал Шолохов в беседе с «Подъемом». Депутат также отметил важность общественной реакции на подобные случаи. По его словам, сбор подписей отражает позицию общества и может повлиять на мнение тех, кто остается в сомнениях. Шолохов подчеркнул, что общество должно выражать свою позицию в отношении публичных персон, особенно если речь идет о людях, которые дистанцировались от страны. Политик добавил, что с моральной точки зрения считает Пугачеву «бывшей гражданкой России». Ранее глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин инициировал сбор подписей за лишение певицы Аллы Пугачевой звания народной артистки, передает RT. По мнению общественника, в недавнем интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана Минюстом РФ иноагентом) Пугачева оправдала террористические акты и выразила поддержку Джохару Дудаеву, что, по его словам, лишает ее права на уважение и почетное звание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...