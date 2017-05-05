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05 мая 2017
11:51  05 мая 2017 0

Тракторист в Ярославле свалил весь мусор с пляжа в реку. Жители в шоке. ВИДЕО

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., портрет путина, ярославль
В Ярославле изобрели инновационный способ уборки пляжаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Ярославский тракторист решил убрать мусор с пляжа, просто сбросив его в реку. Местные жители запечатлели инновационный способ уборки прибрежной зоны в Дзержинском районе Ярославля. Запись появилась «ВКонтакте».

На кадрах видно, как трактор погружается в воду, отодвигая от берега то ли пакеты с бутылками, то ли бурелом. Дело происходит на грязнейшем берегу пляжа в районе Норского, сообщает Life.ru. На заднем плане стоят местные жители и наблюдают за странными действиями тракториста.

Социальная сеть отреагировала кратким комментарием: «Докатились!». Кто вдохновил тракториста к безответственному поступку, неизвестно.

Семен Гринберг
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