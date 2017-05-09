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09 мая 2017
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07 мая 2017
10:37  09 мая 2017 0

Порошенко сравнил Россию с гитлеровской Германией

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Петр ПорошенкоФото: пресс-служба Президента Украины
новость из сюжета:
Три года российскому Крыму
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Петр Порошенко сравнил Россию с гитлеровской Германией, назвав воссоединение Крыма с РФ похожим на захват нацистами чужих территорий.

Об этом президент Украины написал в своем «Твиттере», пояснив, что Россия якобы аннексировала Крым точно так же, как «почти 80 лет назад захватывала чужие территории гитлеровская Германия».

Порошенко также поблагодарил украинских военных «за мужество в защите страны от российской агрессии» и добавил, что «не может быть безопасного будущего для Европы без спокойствия на границе РФ с Украиной».

Ко всему прочему глава Украины отметил, что победа Джамалы на прошлом «Евровидении» привлекла внимание всего мира к судьбе крымских татар, к «истории их малой родины — Крыма».

Евгений Лазарев
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