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10 мая 2017
09 мая 2017
Главные новости Москвы
03:56  10 мая 2017 0

Названы десять победителей первого полуфинала «Евровидения-2017»

Северная Корея, КНДР, Евровидение, украинская символика, eurovision, евровидение 2017
Финал конкурса пройдет 13 маяФото: depositphotos.com © URA.RU
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Евровидение в Киеве
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В Киеве определились победители первого полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение-2017». В финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии.

В первом полуфинале принимали участие артисты из 18 стран. Восемь из них — Албания, Чехия, Финляндия, Грузия, Исландия, Латвия, Черногория, Словения — в финал не попали, отмечает РИА «Новости».

Второй полуфинал состоится 11 мая. В нем предстоит сразиться исполнителям из Македонии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Румынии, Венгрии, Австрии, Ирландии, Швейцарии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Сан-Марино, Литвы, Хорватии, Норвегии и Белоруссии, сообщает «Федеральное агентство новостей». В этом же полуфинале должна была выступить россиянка Юлия Самойлова. Однако власти Украины запретили ей въезд в страну из-за выступления в Крыму.

Финал конкурса в украинской столице 13 мая.

Наталья Володина
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