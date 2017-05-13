23:44 12 мая 2017 0

В Астане хотят снести частные дома в центре города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Необычным способом решила сохранить свой старенький домик жительница Астаны Несипкуль Уябаева. Весь фасад женщина обклеила цветными портретами президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Она считает, что только так сможет защитить свой дом от сноса.

Вместе с Несипкуль Уябаевой в ветхом доме, который находится в бывшем садоводческом товариществе «Майский», проживают еще шесть человек, в том числе двое маленьких детей. По словам женщины, местные власти сначала предлагали ей компенсацию в 400 долларов, позже сумма выросла до 4,7 млн тенге, однако этой суммы семье не хватит на покупку нового жилья, сообщает портал «Настоящее время».

Несипкуль Уябаева верит президенту, как единственному спасителю Фото: Светлана Глушкова, RFERL

Уябаева заявила журналистам, что местные чиновники, которые подписали документы по сносу ветхого жилья в центре Астаны, боятся только президента. При этом сама жительница дома испытывает безграничное доверие к главе государства и надеется на его защиту.

«Наш президент держит же политику свою, чтобы народ хорошо жил, чтобы наше будущее, все красиво было, на высшем уровне, а тут они нас выкидывают на улицу, отбирая наши собственные земли», — пояснила женщина местным журналистам.

Между тем поручение снести старые дома рядом с новым Экспо-центром президент Назарбаев дал чиновникам лично. В июне в Астане должна пройти международная выставка ЭКСПО и, как считает глава государства, наличие старых частных домов в центре казахстанской столицы портят вид города. «Туда туристы пойдут, сфотографируют, покажут по всему миру. Лицо помыли, а задница вся дырявая», — заявил Назарбаев на совещании, посвященном подготовке к выставке.