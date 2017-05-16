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16 мая 2017
12:34  16 мая 2017 0

Правозащитники США призывают города спасать нелегалов, чтобы нарушить планы Трампа

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Общественники США планируют обрушить миграционные политику Дональда ТрампаФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Американский союз гражданских свобод (ACLU) призывает разные города страны получить статус убежища для нелегальных мигрантов. Данная мера значительно осложнит реализацию планов администрации Дональда Трампа по выдворению нелегалов с территории США.

«Гражданство, иммиграционный статус, отсутствие иммиграционных документов, национальная принадлежность, а также расово-этническое происхождение человека никоим образом не должны влиять на то, как с ним обходятся правоохранительные органы», — цитирует обращение ACLU телеканал RT.

Общественники считают, что вместо депортации нелегальных мигрантов правоохранительные органы обязаны обеспечивать безопасность всех жителей в каждом штате вне зависимости от их иммиграционного статуса.

Сергей Макеев
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