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27 мая 2017
26 мая 2017
16:17  27 мая 2017 0

Полиция: Задержанный во время чтения стихов мальчик попрошайничал

Евросоюз, евросоюз, попрошайка
В полиции утверждают, что ребенок попрошайничалФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Полиция подтвердила, что задержанный во время чтения стихов мальчик попрошайничал. В ГУ МВД РФ по городу Москве прокомментировали скандал с 10-летним ребенком, которого забрали с улицы в отделение.

«26 мая 2017 года сотрудники полиции на улице Воздвиженке обнаружили 10-летнего ребёнка, который находился на улице один и подходил к прохожим и водителям автомашин, — цитирует сообщение ведомства Life. — Ребёнок рассказал сотрудникам, как его зовут, а также что он занимается сбором денежных средств и в настоящий момент находится без сопровождения родителей. Учитывая указанные обстоятельства, было принято решение забрать несовершеннолетнего с улицы, доставить в отдел полиции и вызвать для разбирательства его родителей».

Полицейские добавили, что когда ребенок садился в служебную машину, подошла женщина, представилась соседкой и потребовала отдать ребенка ей. Получив отказ, она устроила скандал и сняла происходящее на видео.

Позже стражи порядка передали мальчика отцу, составив протокол об административном правонарушении.

Напомним, скандальный случай произошел в районе Арбата в Москве. Полицейские задержали школьника, который громко вслух читал отрывки из «Гамлета». Ребенка заподозрили в том, что он просит милостыню, однако позже его родители заявили, что их сын просто гулял вместе с мачехой.

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
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