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29 мая 2017
28 мая 2017
11:05  29 мая 2017 1

Московские банки лишены лицензии за грубое нарушение закона

Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , центробанк, банк россии, центральный банк РФ
Банк России отозвал лицензию у двух банковФото: Антон Белицкий © URA.RU

Банк России отозвал лицензию у московских «Айви Банка» и «РИТЦ Банка». Как сообщается на сайте регулятора, финансовым организациям запрещено осуществление банковских операций.

Как пояснили в ЦБ, решение по «Айви Банку» принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов регулятора. Банк России уточняет, что «Айви Банку» в течение одного года указывалось на нарушение закона, кроме того, было несколько предупреждений в адрес руководства банка о наличии реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

«РИТЦ Банк», по данным ЦБ, лишен лицензии из-за дефицита ликвидности: кредитная организация не смогла выполнять свои обязательства перед кредиторами и фактически прекратила операционное обслуживание клиентов. «В действиях руководства и собственников кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов, в результате чего банк полностью утратил капитал», — пояснили в ЦБ.

По величине активов «Айви Банк» и «РИТЦ Банк» на 1 марта занимали в российской банковской системе 405-е и 555-е места соответственно, уточняет «Газета.Ru».

Также лишилась лицензии на осуществление банковских операций кредитная организация «ИР-Кредит». Банк России аннулировал ее в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации согласно статьи 61 Гражданского кодекса России. По величине активов кредитная организация занимала 560-е место в банковской системе России.

Нина Калинина
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