{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 июня 2017
Главные новости Москвы
20:44  03 июня 2017 0

В штабе Навального ночью сменили замки

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Навальный вновь оказался в центре скандалаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В здании, где находится московский штаб оппозиционера Алексея Навального, ночью поменяли замки, сообщил руководитель московского штаба Николай Ляскин.

«Видимо, на собственника надавили и сказали, чтобы выгонял любой ценой», — предположил представитель штаба Навального, передает «Эхо Москвы».

Ляскин пояснил, что ночью были сменены замки не только в офисах Навального, но и у других компаний. Уточняется, что замки были вырваны и заменены новыми, в результате чего арендаторы не смогли попасть на рабочие места.

Вызванный наряд полиции подтвердил, что действия представителя собственника, который таким образом пытался прервать договор об аренде, были полностью незаконны.

На данный момент штаб продолжает работу.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров