Глоба предсказал России тяжелые испытания в ближайшие годы

21:17 05 июня 2017 0

Астролог Павел Глоба считает, что в ближайшие годы Россию ждут тяжелые испытания Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Известный в России астролог Павел Глоба дал неутешительный прогноз для страны на ближайшие годы, отметив, что матрица нынешнего времени совпадает с матрицей революционного 1917 года. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде» и добавил, что такое положение дел будет сохраняться в РФ до начала 2020-х годов.

В конце 2020 года произойдет соединение Юпитера с Сатурном, что напрямую отразится на обстановке в стране, пояснил астролог. Дело в том, что соединение планет — нечастое явление, которое происходит раз в 20 лет и зачастую совпадает с геополитическими мегапроектами. В последний раз, по словам Глобы, это случалось в 2000 году. Тогда Владимир Путин стал президентом России, а Буш-младший — президентом США.

Рассуждая о матрице 1917 года, Глоба отметил, что сейчас россияне сталкиваются с вызовами, схожими с теми, что стояли перед империей век назад. Об этом говорит положение планет, которое как раз сохранится до начала 2020-х годов. После этого страну ждут тяжелые испытания, которые продлятся до 2024 года, а затем — большой подъем, причем не только в области экономики.

Примечательно, что, по мнению Глобы, Владимир Путин не будет участвовать в президентских выборах в марте 2018 года, пишет «Утро.Ru».