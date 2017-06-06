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06 июня 2017
05 июня 2017
00:33  06 июня 2017 0

Apple даст ассистенту Siri возможность работать без интернета

Соцсети. Екатеринбург, планшет, ВКонтакте, социальные сети, apple
Очередная версия iOS будет доступна осенью 2017 годаФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

На Всемирной конференции для разработчиков, состоявшейся в Сан-Хосе (Калифорния, США), корпорация Apple представила очередное обновление операционной системы для мобильных устройств iOS 11. Пользователи в новой ОС смогут пользоваться денежными переводами Apple Pay, а ассистент Siri будет работать и без подключения к сети Интернет.

Siri также получит функцию синхронного перевода, сообщает «Национальная служба новостей». Новая версия iOS будет доступна осенью этого года.

Кроме обновленной версии операционной системы, корпорация представила и моноблоки iMac. Как сообщает «Интерфакс», их оперативная память расширена до 64 Гб, Кроме того, устройство оснащено дополнительными портами USB.

Евгений Александров
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