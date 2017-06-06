22:31 06 июня 2017 0

Противники реновации дошли до администрации президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Участники стихийного митинга против реновации, который прошел у Госдумы, подали свои обращения в администрацию президента. Об этом «URA.RU» сообщила одна из активисток, явившаяся к приемной главы государства.

Стихийный митинг москвичей против реновации начался с конфликта. Утром у стен Госдумы собрались горожане, которых не пустили на общественные слушания по законопроекту о реновации. В парламенте как раз рассматривали поправки к нему. Как сообщили СМИ, публичные слушания длились более четырех часов с участием 450 человек, среди которых 300 москвичей из домов, подпадающих под программу реновации.

Активисты напрасно простояли три часа под дверями Госдумы — на заседание их не пустили. Позже они переместились к администрации президента. Об этом рассказала «URA.RU» активист Академического района столицы Наталья Жукова.

«Согнали ОМОН, согнали полицию, привезли туда автозаки, и нас в думу не пустили к решению вопроса, который нас напрямую касается, нашего будущего. Мы пришли к администрации президента подать заявление», — сказала Жукова.

Активисты подали жалобы на чиновников и депутатов. Кроме того, в своих заявлениях люди потребовали отмены законопроекта, который они считают антиконституционным, и предложили расселять аварийное и ветхое жилье по уже существующему закону.

«Мы очень хотим, чтобы наш президент обратил внимание, что творится у него под носом в городе Москве»,

— сказала Жукова и добавила, что они будут ждать ответа президента.

Конфликтной ситуации и стихийного шествия можно было бы избежать, если бы часть активистов пригласили на слушания, предположил политолог Дмитрий Орлов.

«Надо было пригласить их на слушания. Было бы еще несколько мнений против реновации. Там высказывались и противники реновации. Я бы не сказал, что это какая-то катастрофическая, но очередная коммуникативная ошибка мэрии», — прокомментировал «URA.RU» Орлов.

Он согласился с оценкой депутата Госдумы Галины Хованской, которая изначально была ярым противником законопроекта, а сегодня отметила, что ко второму чтению закон серьезно переработан в лучшую сторону и значительная часть претензий снята.

Политолог Олег Матвейчев высказал недоумение по поводу проведения стихийного митинга и посчитал его проявлением неадекватности людей.

«Если человек против реновации в своем доме: пусть проголосует против, сагитирует соседей против и дом не включат в реновацию. Что еще надо, зачем ходить на митинги? Это просто какое-то безумие», — сказал Матвейчев.

Он добавил, что надо жестко поступать с «ходоками» и зачинщиков сажать на 15 суток за организацию несанкционированных митингов.

1/6 Москвичи пишут заявление для передачи в приемную президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сегодня, 6 июня, возмущенные люди собрались у входа в Госдуму и требовали пропустить их в здание. Депутат Сергей Митрохин в Twitter сообщал, что противников реновации не пустили в Госдуму. На фото, выложенных в соцсети парламентарием, видно, что к зданию подъехали несколько полицейских автобусов. Как уточнил в Twitter другой депутат, Валерий Рашкин, у Думы выставили кордон из ОМОНа. Он отметил, что противники реновации поют революционные песни и кричат: «Собянина в отставку!».

Законопроект планируют рассмотреть в Госдуме 9 июня во втором чтении.