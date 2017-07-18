18:02 18 июля 2017 8

До машины пациента тащили по асфальту волоком Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Оренбурге фельдшер скорой помощи за шиворот волокла пациента к машине по асфальту. Больной, у которого были подозрения на контузию головного мозга, скончался в больнице.

Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения на улице Мира, 3/1. Явно больному мужчине без определенного места жительства жильцы дома вызвали «скорую». На вызов приехали водитель и фельдшер. Осмотрев мужчину, врач приняла решение о его госпитализации, однако водитель отказался нести носилки, и женщине пришлось тащить его до автомобиля волоком, пишет «Комсомольская правда».

Главврач городской станции скорой медицинской помощи Сергей Бедных уточнил, что 67-летний водитель недавно вышел с больничного, на котором перенес операцию. поднимать тяжелое ему было нельзя. После этого инцидента водитель уволился со «скорой». Между тем, по словам Бедных, коллеги осудили и действия фельдшера. По инструкции она должна была вызвать вторую бригаду. «Фельдшеру объявлен выговор, потому что она в любом случае должна была организовать носилки. Мы проводим служебное расследование, прежде таких вопиющих случаев не возникало», — подчеркнул главвврач станции скорой помощи.

В региональном СКР после сообщения о том, что пациент скончался в стационаре, начали проводить доследственную проверку. Предстоит установить правомерность действий медиков.