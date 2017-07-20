Молодая жительница Москвы вместе с полугодовалым ребенком поступила в госпиталь имени Бурденко из клиники в Солнцево. В известном на всю страну медицинском учреждении женщина столкнулась с хамством и грубостью сотрудников.
Свои переживания Эльвира Вильховая описала на своей страничке в соцсети, собрав массу возмущенных комментариев. После этого, рассказала женщина, ей звонил «кто-то из правительства», однако из НИИ никто так и не извинился за отвратительное отношение к пациентам.
«Из больницы никто с нами не связывался и не пытался извиниться. Им все равно», — написала Вильховая, которая сама работала в медицинском учреждении — Боткинской больнице.
По словам пациентки, с обеспечением в госпитале Бурденко все в порядке, проблема заключается в отношении персонала к клиентам. Как только она с мужем и ребенком зашла в госпиталь, медсестры потребовали от отца семейства покинуть здание, при этом, те, кто приехал на лечение из других регионов, боятся глаза поднять на орущих медиков.
«Все должны страдать. Это прямо лозунг этого кошмарного отделения. Им абсолютно наплевать на всех, включая детей, они знают, что они в стране монополисты. Как сказал нам заведующий этого отделения на пятом часу ожидания на стульях: „Если вам что-то не нравится, идите в другое место лечиться“», — поделилась Эльвира на своей страничке.
Когда женщина решила написать жалобу на поведение персонала, на нее начал кричать врач. Также врачи не смогли сделать то, ради чего пациенты обратились в больницу — операцию на ногах ребенка. Малышу ввели наркоз и расковыряли артерии, однако потом решили, что сосуды еще маленькие и провести процедуру не получится, пишет «Ридус».
В итоге москвичка решила лечить своего ребенка за границей. В Минздраве все жалобы на работу персонала российских медучреждений посоветовали направлять в Росздравнадзор по телефону «горячей линии» 8-800-500-18-35.