В московском офисе «Алросы» проходят обыски. Документы изымают в одном из подразделений алмазодобывающей компании «Единой сбытовой организации».
В рамках какого уголовного дела проходят обыски в «Алросе», пока неизвестно. Компания оперативно предоставляет всю нужную ФСБ информацию, офис работает в обычном режиме, передает «Российская газета». Известно, что задержан один из сотрудников службы безопасности компании, сообщает «Национальная служба новостей».
Напомним, что это второй обыск в компании «Алроса» за полгода. В апреле силовики приходили в офисы Санкт-Петербурга. Тогда следственные действия проводили в рамках расследования дела о контрабанде и организации преступного сообщества.