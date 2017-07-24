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24 июля 2017
18:19  24 июля 2017 0

В офисе алмазного гиганта «Алросы» идет новый обыск

фсб, фсб, обыск, федеральная служба безопастности
Это второй обыск в компании в нынешнем годуФото: wikimedia.org/Andrey Stenin

В московском офисе «Алросы» проходят обыски. Документы изымают в одном из подразделений алмазодобывающей компании «Единой сбытовой организации».

В рамках какого уголовного дела проходят обыски в «Алросе», пока неизвестно. Компания оперативно предоставляет всю нужную ФСБ информацию, офис работает в обычном режиме, передает «Российская газета». Известно, что задержан один из сотрудников службы безопасности компании, сообщает «Национальная служба новостей».

Напомним, что это второй обыск в компании «Алроса» за полгода. В апреле силовики приходили в офисы Санкт-Петербурга. Тогда следственные действия проводили в рамках расследования дела о контрабанде и организации преступного сообщества.


Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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