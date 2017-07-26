Британский истребитель Typhoon сопроводил российские самолеты над акваторией Черного моря. Об этом сообщает «Газета.ру».
Самолет ВВС Британии вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когальничану» после появления в воздушном пространстве НАТО стратегических российских бомбардировщиков Ту-22. Самолеты ВВС России пролетели над западной частью Черного моря, проследовав в южном направлении.
«25 июля 2017 года экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22 в соответствии с планом подготовки выполнили учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Черного моря. Полет двух бомбардировщиков Ту-22 проходил в сопровождении истребителей Су-27», — сообщили в Минобороны России.
Российское военное ведомство отметило, что полет проводился в строгом соответствии с международными правилами, границы других государств не нарушались. В ходе воздушного патрулирования к району выполнения полетов российских ракетоносцев иностранные военные самолеты не приближались.