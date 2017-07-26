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26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Москвы
06:35  26 июля 2017 0

Британский истребитель поднялся на перехват российских Ту-22 над Черным морем

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Военные самолеты России и НАТО вновь пересеклись в небе над Черным моремФото: depositphotos.com © URA.RU

Британский истребитель Typhoon сопроводил российские самолеты над акваторией Черного моря. Об этом сообщает «Газета.ру».

Самолет ВВС Британии вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когальничану» после появления в воздушном пространстве НАТО стратегических российских бомбардировщиков Ту-22. Самолеты ВВС России пролетели над западной частью Черного моря, проследовав в южном направлении.

«25 июля 2017 года экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22 в соответствии с планом подготовки выполнили учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Черного моря. Полет двух бомбардировщиков Ту-22 проходил в сопровождении истребителей Су-27», — сообщили в Минобороны России.

Российское военное ведомство отметило, что полет проводился в строгом соответствии с международными правилами, границы других государств не нарушались. В ходе воздушного патрулирования к району выполнения полетов российских ракетоносцев иностранные военные самолеты не приближались.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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