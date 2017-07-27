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27 июля 2017
26 июля 2017
00:42  27 июля 2017 0

Жена и дочь Трампа вошли в список самых красивых политиков

Дональд Трамп оказался за бортом рейтинга самых красивых политиков ВашингтонаФОТО: newsweek.com

Супруга Дональда Трампа Меланья и его дочь Иванка вошли в список 50 самых красивых политиков, проживающих в Вашингтоне. Составлением рейтинга занималось издание The Hill.

В этом году составители рейтинга решили отказаться от ранжирования знаменитостей и расставили их в списке в алфавитном порядке. Отмечается, что 35-летняя Иванка не использует никаких хитростей для поддержания своей естественной красоты. Читатели также узнали, что дочь президента США в свободное время любит медитировать вместе со своими детьми. В свою очередь, 47-летняя Меланья Трамп рассказала журналистам The Hill, что предпочитает не экспериментировать с различными стилями одежды и старается выбирать наряды, уместные для того или иного мероприятия.

Интересно, что сам Дональд Трамп не вошел в список вашингтонских красавцев, в отличие от своего предшественника — Барака Обамы, который фигурировал в рейтинге The Hill два года назад.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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