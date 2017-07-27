Жена и дочь Трампа вошли в список самых красивых политиков

Супруга Дональда Трампа Меланья и его дочь Иванка вошли в список 50 самых красивых политиков, проживающих в Вашингтоне. Составлением рейтинга занималось издание The Hill.
В этом году составители рейтинга решили отказаться от ранжирования знаменитостей и расставили их в списке в алфавитном порядке. Отмечается, что 35-летняя Иванка не использует никаких хитростей для поддержания своей естественной красоты. Читатели также узнали, что дочь президента США в свободное время любит медитировать вместе со своими детьми. В свою очередь, 47-летняя Меланья Трамп рассказала журналистам The Hill, что предпочитает не экспериментировать с различными стилями одежды и старается выбирать наряды, уместные для того или иного мероприятия.
Интересно, что сам Дональд Трамп не вошел в список вашингтонских красавцев, в отличие от своего предшественника — Барака Обамы, который фигурировал в рейтинге The Hill два года назад.