23 сентября 2025

Медведев предупредил США о риске конфликта при сохранении санкций

Медведев прокомментировал санкционную риторику властей США
Медведев прокомментировал санкционную риторику властей США

Соединенным штатам Америки необходимо отказаться от санкционного давления на Россию, чтобы избежать конфликта между странами. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«США должны отказаться от ослабления России санкциями и пошлинами. В противном случае риск прямого конфликта остается высоким», — написал Медведев в соцсети Х.

По словам зампредседателя Совбеза, Россия готова соблюдать Договор СНВ, подписанный в 2010 году. Он добавил, что сейчас решение должна принять администрация американского президента Дональда Трампа.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил США придерживаться ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в течение года после окончания срока его действия. Многие страны уже поддержали инициативу президента РФ.

