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30 июля 2017
19:41  30 июля 2017 0

Школьница выжила в сибирской тайге, пять дней питаясь ягодами

Ребенок потерялся во время сбора ягодФото: Википедия

Бойцы Росгвардии и полицейский спецназ нашли в красноярской тайге девочку, которая потерялась 25 июля. Об этом сообщает RT, ссылаясь на представителя пресс-службы регионального ГУ МВД Владимира Юрченко.

По словам собеседника агентства девочку нашли вечером 30 июля в таежной местности, куда ранее забросили группу спецотряда полиции «Гром» и ОМОНа Росгвардии. Стало известно, что ребенок питался ягодами. Сейчас решается вопрос о перевозке девочки к красноярским медикам.

Ранее в дежурную часть с заявлением о пропаже обратилась мама ребенка. Девочка пропала в Тюхтетском районе во время сбора ягод.14-летнюю девочку искали специальные группы, созданные из сотрудников угрозыска, участковых уполномоченных полиции, наружных отрядов ДПС и ППС и местных учителей. Также к поискам привлекались беспилотные устройства, оснащенные тепловизорами.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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