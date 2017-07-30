Школьница выжила в сибирской тайге, пять дней питаясь ягодами

Бойцы Росгвардии и полицейский спецназ нашли в красноярской тайге девочку, которая потерялась 25 июля. Об этом сообщает RT, ссылаясь на представителя пресс-службы регионального ГУ МВД Владимира Юрченко.
По словам собеседника агентства девочку нашли вечером 30 июля в таежной местности, куда ранее забросили группу спецотряда полиции «Гром» и ОМОНа Росгвардии. Стало известно, что ребенок питался ягодами. Сейчас решается вопрос о перевозке девочки к красноярским медикам.
Ранее в дежурную часть с заявлением о пропаже обратилась мама ребенка. Девочка пропала в Тюхтетском районе во время сбора ягод.14-летнюю девочку искали специальные группы, созданные из сотрудников угрозыска, участковых уполномоченных полиции, наружных отрядов ДПС и ППС и местных учителей. Также к поискам привлекались беспилотные устройства, оснащенные тепловизорами.