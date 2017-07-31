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31 июля 2017
30 июля 2017
01:06  31 июля 2017 0

Четыре человека погибли при пожаре в СИЗО Владивостока

Пожар на Белинского, 163а. Екатеринбург, пожар, огонь
Приморские заключенные погибли от сильного задымленияФото: Александр Мамаев © URA.RU

В результате пожара в следственном изоляторе Владивостока погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Приморскому краю.

Возгорание произошло 30 июля на первом этаже медицинского корпуса СИЗО. Расчетам МЧС удалось справиться с огнем, но после ликвидации пожара были обнаружены тела четырех человек, которые не смогли выбраться с четвертого этажа из-за сильного задымления. По данным ФСИН, все погибшие являлись заключенными.

На место инцидента выехал исполняющий обязанности начальника регионального управления ФСИН Дмитрий Обломий. Причины возгорания и обстоятельства гибели людей устанавливаются.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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