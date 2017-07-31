Четыре человека погибли при пожаре в СИЗО Владивостока

В результате пожара в следственном изоляторе Владивостока погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Приморскому краю.
Возгорание произошло 30 июля на первом этаже медицинского корпуса СИЗО. Расчетам МЧС удалось справиться с огнем, но после ликвидации пожара были обнаружены тела четырех человек, которые не смогли выбраться с четвертого этажа из-за сильного задымления. По данным ФСИН, все погибшие являлись заключенными.
На место инцидента выехал исполняющий обязанности начальника регионального управления ФСИН Дмитрий Обломий. Причины возгорания и обстоятельства гибели людей устанавливаются.