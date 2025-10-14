Полицейские помогли 74-летнему пенсионеру, недавно выдворенный из Латвии, получить в России статус вынужденного переселенца. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Моими коллегами из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве организовано документирование мужчины паспортом гражданина Российской Федерации и получение статуса вынужденного переселенца», — написала представитель МВД. Ее сообщение опубликовано в telegram-канале.
Сотрудники полиции выяснили, что мужчина находится в Центре социальной адаптации Москвы. Туда незамедлительно прибыли сотрудники управления по вопросам миграции и оказали необходимую помощь.
Ранее власти Латвии объявили о депортации российских граждан, не сдавших экзамен по латышскому языку, после истечения срока их разрешений на проживание 13 октября. МВД России еще с прошлого года оказывает поддержку русскоязычным, вынужденно покинувшим Прибалтику, и помогает им оформить необходимые документы для легального пребывания в РФ.
