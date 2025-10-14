Полицейские помогли 74-летнему пенсионеру, выдворенному из Латвии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция помогла получить статус вынужденного переселенца в России
Полиция помогла получить статус вынужденного переселенца в России Фото:

Полицейские помогли 74-летнему пенсионеру, недавно выдворенный из Латвии, получить в России статус вынужденного переселенца. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Моими коллегами из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве организовано документирование мужчины паспортом гражданина Российской Федерации и получение статуса вынужденного переселенца», — написала представитель МВД. Ее сообщение опубликовано в telegram-канале.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина находится в Центре социальной адаптации Москвы. Туда незамедлительно прибыли сотрудники управления по вопросам миграции и оказали необходимую помощь.

Ранее власти Латвии объявили о депортации российских граждан, не сдавших экзамен по латышскому языку, после истечения срока их разрешений на проживание 13 октября. МВД России еще с прошлого года оказывает поддержку русскоязычным, вынужденно покинувшим Прибалтику, и помогает им оформить необходимые документы для легального пребывания в РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полицейские помогли 74-летнему пенсионеру, недавно выдворенный из Латвии, получить в России статус вынужденного переселенца. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Моими коллегами из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве организовано документирование мужчины паспортом гражданина Российской Федерации и получение статуса вынужденного переселенца», — написала представитель МВД. Ее сообщение опубликовано в telegram-канале. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина находится в Центре социальной адаптации Москвы. Туда незамедлительно прибыли сотрудники управления по вопросам миграции и оказали необходимую помощь. Ранее власти Латвии объявили о депортации российских граждан, не сдавших экзамен по латышскому языку, после истечения срока их разрешений на проживание 13 октября. МВД России еще с прошлого года оказывает поддержку русскоязычным, вынужденно покинувшим Прибалтику, и помогает им оформить необходимые документы для легального пребывания в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...