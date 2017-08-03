Бастрыкин заставил следователей зачистить соцсети от личных фото

Руководство Следственного комитета распорядилось зачистить страницы сотрудников от личных фотографий. Это было сделано после того, как глава СКР Александр Бастрыкин зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте» и начал добавлять в друзья подчиненных.
Бастрыкин начал добавлять в друзья коллег из разных регионов России, передает Mash. В связи с этим руководство СКР проинструктировало сотрудников о том, какие фото и посты допустимы на личных страничках.
К примеру, сейчас следователи обязаны писать в соцсетях свои настоящие фамилии и имена, а также указывать должность и загрузить фото в форме. Все личные фото с отдыха и информацию личного характера необходимо удалить.
На данный момент у Александра Бастрыкина в друзьях числится 25 человек и имеется восемь постоянных подписчиков. На своей странице глава СКР опубликовал только официальные фото, а также снимки блокадного Ленинграда.