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03 августа 2017
19:16  03 августа 2017 0

Бастрыкин заставил следователей зачистить соцсети от личных фото

Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин одним кликом дисциплинировал следователей в соцсетяхФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководство Следственного комитета распорядилось зачистить страницы сотрудников от личных фотографий. Это было сделано после того, как глава СКР Александр Бастрыкин зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте» и начал добавлять в друзья подчиненных.

Бастрыкин начал добавлять в друзья коллег из разных регионов России, передает Mash. В связи с этим руководство СКР проинструктировало сотрудников о том, какие фото и посты допустимы на личных страничках.

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Фото: Mash, скрин рассылки сотрудникам СКР

К примеру, сейчас следователи обязаны писать в соцсетях свои настоящие фамилии и имена, а также указывать должность и загрузить фото в форме. Все личные фото с отдыха и информацию личного характера необходимо удалить.

На данный момент у Александра Бастрыкина в друзьях числится 25 человек и имеется восемь постоянных подписчиков. На своей странице глава СКР опубликовал только официальные фото, а также снимки блокадного Ленинграда.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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