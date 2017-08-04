Ученые США обвинили домашних животных в глобальном потеплении

09:32 04 августа 2017 0

В год собаки и кошки выделяют около 64 млн тонн углекислого газа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Американские ученые обвинили домашних животных в глобальном потеплении. Эксперты из Лос-Анджелеса выяснили, что углекислый газ, выделяемый кошками и собаками, воздействуют на климат Земли.

Ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что в год домашние питомцы выделяют около 64 млн тонн углекислого газа. По мнению экспертов, на климат нашей планеты это оказывает такое же виляние, как годовой выхлоп из труб 13,6 млн автомобилей. Специалисты из США уверены, что такой эффект дает то, что хозяева четвероногих любимцев регулярно кормят мясом.

Также ученые озвучили, что собаки и кошки в США производят около 5,1 млн тонн фекалий за год. Это, по словам исследователей, тоже негативно влияет на окружающую среду, передает «Утро.ru».