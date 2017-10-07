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07 октября 2017
13:39  07 октября 2017 1

В небе над Китаем взорвался гигантский метеорит. ВИДЕО

США, комета,метеор,сирия, метеорит, космос, комета, атмосфера, земля, астероид
Ученые уже выяснили, где стоит искать осколки небесного телаФото: depositphotos.com © URA.RU

В небе над округом Шангри-Ла, в китайской провинции Юньнань, взорвался гигантский метеорит. Произошедшее засняли камеры видеонаблюдения, а записи теперь активно набирают популярность в Сети. За два дня два видео набрали около 100 тысяч просмотров.

Метеор, как отмечает телеканал 360, освещал ночное небо порядка пяти секунд. Очевидцы же рассказывают о трех вспышках, которые могли произойти в результате раскола небесного тела. Эксперты при этом полагают, что осколки могли упасть в небольшой деревне, в 25 километрах от Шангри-Ла.

Сотрудник Юньнаньской обсерватории Китайской академии наук Чжан Синьсян отметил, что это, скорее всего, болиды, которые отличаются от других метеоритов яркостью, сопоставимой с яркостью Луны. Падение болидов, по его словам, как раз сопровождается взрывом или серией взрывов.

Сергей Демин
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