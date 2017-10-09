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09 октября 2017
14:28  09 октября 2017 0

Следователь по делу Шакро Молодого стал генералом ФСБ

Чернятьев Денис. Генерал СК РФ по челябинской области. Челябинск, генерал, погон
Повышение не связывают с расследованиемФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Офицер ФСБ Михаил Савицкий, расследующий взятки в Следственном комитете в рамках дела Шакро Молодого, некоторое время назад получил повышение до генерал-майора.

Сейчас Савицкий занимает должность заместителя начальника СУ ФСБ России. По словам источника РБК, карьерный рост силовика никак не связан с расследованием уголовного дела.

О том, что к расследованию дела, возбужденного председателем СКР Александром Бастрыкиным, подключили ФСБ, стало известно летом 2016 года. После этого были арестованы первый заместитель главы столичного управления СКР Денис Никандров, руководитель службы СБ СК Михаил Максименко и его зам — Александр Ламонов.

По данным следователей, все трое за взятку в 1 млн долларов содействовали выходу из СИЗО приближенных криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

Лев Истомин
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