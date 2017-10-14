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14 октября 2017
21:13  14 октября 2017 0

Силуанов назвал сроки выхода России на бездефицитный бюджет

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день, панельные дискуссии. Санкт-Петербург, силуанов антон
Министр рассказал, на что опирается правительство при расчете казныФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что Россия может выйти на бездефицитный бюджет к 2019 году. Эти слова прозвучали в кулуарах очередной встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда.

При этом, в 2017 году дефицит федеральной казны составит два процента ВВП при первоначальный прогнозах на уровне 3,2%.

По мнению министра, правительство по-прежнему планирует бюджет, опираясь на консервативный прогноз цены на нефть на уровне 40 долларов за баррель. Уровень госдолга при этом не должен превышать 20%, пишет газета «Ведомости». При этом, подчеркнул глава Минфина, при разработке бюджета были учтены последствия возможного ужесточения антироссийских санкций, сообщает RT.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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