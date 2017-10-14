Силуанов назвал сроки выхода России на бездефицитный бюджет

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что Россия может выйти на бездефицитный бюджет к 2019 году. Эти слова прозвучали в кулуарах очередной встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда.
При этом, в 2017 году дефицит федеральной казны составит два процента ВВП при первоначальный прогнозах на уровне 3,2%.
По мнению министра, правительство по-прежнему планирует бюджет, опираясь на консервативный прогноз цены на нефть на уровне 40 долларов за баррель. Уровень госдолга при этом не должен превышать 20%, пишет газета «Ведомости». При этом, подчеркнул глава Минфина, при разработке бюджета были учтены последствия возможного ужесточения антироссийских санкций, сообщает RT.