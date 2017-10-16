Подругу, заснявшую смерть голой челябинки, признали невиновной

22:30 16 октября 2017 2

Россиянка погибла во время "голой" фотосессии ФОТО: VK/страница Натальи Бородиной

Украинку Иванну Бойрачук, снимавшую на видео челябинку Наталью Бородину, признали невиновной в гибели подруги.

Суд решил, что украинка не нарушила правил дорожного движения, а ее пассажирка погибла из-за собственной халатности. «Иванну освободили в зале суда, и она может покинуть страну в любой момент. На данный момент женщина находится в отеле», — рассказал Почетный консул Украины в Доминикане Андреа Биамонти, его цитирует телеканал 360.

Челябинка Наталья Бородина 10 октября во время поездки по Доминикане высунулась из окна машины топлес для позирования на видео и погибла от удара об столб.

Именно Иванна Бойрачук была за рулем машины и снимала Наталью на видео, ее подозревали в непреднамеренном убийстве, а также вождении в нетрезвом состоянии.

У погибшей Натальи остался 11-летний сын. Местные СМИ сообщали, что ребенок был с матерью на отдыхе. В момент трагедии он находился в отеле.