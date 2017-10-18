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18 октября 2017
17 октября 2017
08:57  18 октября 2017 0

Телеканалы России договорились не переманивать друг у друга шоу и сериалы

Клипарт. Выключенный телевизор, телевизор, телевидение, ТВ, пульт, выключенный телевизор
В условиях жесткой конкуренции телеканалы вынуждены договориватьсяФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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Российские телеканалы предварительно договорились о защите собственных брендовых шоу и сериалов от перехода программ к конкурентам.

11 октября руководители «Первого канала», ВГТРК, «Газпром-медиа», «СТС медиа» и «Национальной медиа группы» обсудили проблему «утечки» лучших программ, пишет РБК. Теперь при желании выдать в эфир повтор или продолжение российского сериала или телешоу нужно получить согласие конкурентов, у которых была премьера этого продукта.

Сейчас продюсерские компании создают шоу и сериалы по заказу каналов, сразу выкупающих права на их трансляцию или приобретающих права на несколько показов. Во втором случае права через некоторое время возвращаются производителю, который может продать продукт конкурентам.

На встрече руководители телеканалов признали рост жесткой конкуренции. Нередко эта ситуация приводит к открытым конфликтам.

Лев Истомин
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