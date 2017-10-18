19:44 18 октября 2017 0

Получать новости можно будет, просто моргнув глазом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сегодня, 18 октября, на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи выступил министр энергетики РФ Александр Новак. Он вспомнил свои впечатления о фестивале 1985 года и пожелал молодежи смело двигаться вперед и ничего не бояться.

Новак подчеркнул, что в ближайшее время технологии совершат еще один скачок вперед: получать новости можно будет, просто моргнув глазом, а чувства и эмоции научатся записывать на карты памяти.

По его словам, система образования полностью изменится. Самыми востребованными в сфере электроэнергетики станут специалисты в области материаловедения, управления роботами и другие профессионалы, которые смогут работать с программным обеспечением.

Министр отметил, что в будущем главную роль будут играть большие накопители, которые смогут работать в период отсутствия солнца и ветра. Кроме того, будет развиваться беспроводная подача энергии. «В ближайшее время мы сможем забыть, что такое розетка», — заявил глава министерства.

Ранее на фестивале французский писатель Фредерик Бегбедер заявил, что Россия — это Европа, и добавил, что не верит в конфликт цивилизаций. Также он отметил, что если в Европе победят «правые», то он чаще станет приезжать в РФ, пишет «Федеральное агентство новостей».