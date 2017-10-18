{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голосовать в регионе просто некому. Это кошмар властей: избиратели уехали, а выписаться забыли
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,27
Динамика за 2 недели
Евро 67,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 октября 2017
19:44  18 октября 2017 0

«Мы сможем забыть, что такое розетка». Новак выступил перед молодежью в Сочи

Форум Сочи -2014. Круглый стол по ТЭК, новак александр
Получать новости можно будет, просто моргнув глазомФото: Александр Мамаев © URA.RU

Сегодня, 18 октября, на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи выступил министр энергетики РФ Александр Новак. Он вспомнил свои впечатления о фестивале 1985 года и пожелал молодежи смело двигаться вперед и ничего не бояться.

Новак подчеркнул, что в ближайшее время технологии совершат еще один скачок вперед: получать новости можно будет, просто моргнув глазом, а чувства и эмоции научатся записывать на карты памяти.

По его словам, система образования полностью изменится. Самыми востребованными в сфере электроэнергетики станут специалисты в области материаловедения, управления роботами и другие профессионалы, которые смогут работать с программным обеспечением.

Министр отметил, что в будущем главную роль будут играть большие накопители, которые смогут работать в период отсутствия солнца и ветра. Кроме того, будет развиваться беспроводная подача энергии. «В ближайшее время мы сможем забыть, что такое розетка», — заявил глава министерства.

Ранее на фестивале французский писатель Фредерик Бегбедер заявил, что Россия — это Европа, и добавил, что не верит в конфликт цивилизаций. Также он отметил, что если в Европе победят «правые», то он чаще станет приезжать в РФ, пишет «Федеральное агентство новостей».

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров