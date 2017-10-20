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20 октября 2017
18:38  20 октября 2017 0

Греф рассказал, когда ипотека упадет до 5%

Возложение цветов к памятнику первому президенту России Борису Ельцину. Екатеринбург, греф герман
Глава Сбербанка ожидает снижения ценФото: Анна Майорова © URA.RU

Ставки по ипотечным кредитам в пять процентов «не за горами», заявил глава Сбербанка Герман Греф в рамках своего выступления на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС).

По мнению топ-менеджера, ставки по ипотеке будут снижаться в зависимости от уровня инфляции. Так как сегодня годовая инфляция составляет три процента, то Греф считает возможным падение ипотечных кредитов до пяти процентов, сообщает Nation News.

Напомним, что ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал, что ведомство ожидает существенного снижения стоимости ипотечных кредитов до конца года.

По мнению министра, уже сегодня крупные финансовые организации, например, Сбербанк, показывают желание снизить ставки по ипотечным кредитам. Орешкин также убежден, что такая тенденция приведет к буму на рынке жилья в стране.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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