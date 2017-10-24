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24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Москвы
03:32  24 октября 2017 0

СБУ сообщила о вбросе информации о покушении на Порошенко «из одной из соседних стран»

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Сообщение о предотвращенном покушении было замаскировано под официальный пресс-релиз СБУФото: пресс-служба президента Украины

Украинские СМИ распространили недостоверную информацию о якобы готовившемся покушении на президента Петра Порошенко. Об этом сообщили официальные представители Службы безопасности Украины (СБУ).

По информации пресс-службы ведомства, вброс произошел из «одной из соседних стран».

Согласно сообщению, информация о том, что было предотвращено покушение на Порошенко, не соответствует действительности. Рассылка «пресс-релиза» была совершена по электронной почте, в которой отправитель заменил свой обратный адрес на электронный адрес СБУ, сообщает Nation News.

«Никаких фактов взлома официальной почты и веб ресурсов СБУ не зафиксировано», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Фейковое сообщение было отправлено с адреса «anonymousemail@orbit.eternalimpact.info».

Реакцию СБУ вызвали сообщения в украинских СМИ о якобы имевшей место подготовке к покушению на главу государства, предотвращенной спецлужбами страны. Как сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на украинские «Вести», покушение планировалось во время визита Петра Порошенко в Авдеевку Донецкой области Украины. При этом в сообщении указывалось о ликвидации двух террористов и изъятии у задержанных у задержанных снайперской винтовки Steyr-Manlicher, пистолета Макарова, ручных гранат и противотанковых гранатометов.

Евгений Александров
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