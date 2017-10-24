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24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Москвы
03:49  24 октября 2017 0

Житель Санкт-Петербурга, страдающий шизофренией, получил права 11 категорий

Все документы мужчина получил легально, несмотря на свою болезньФОТО: Википедия

В Санкт-Петербурге у местного жителя, страдающего параноидальной шизофренией, нашли права на управление 11 видами транспорта. При всем этом, мужчина получил документы легально.

В ходе расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотиков в отношении мужчины выяснилось, что он страдает от параноидальной шизофрении с приступообразно-прогредиентным типом течения с нарастающим дефектом. Это не помешало петербуржцу получить права на управление 11 видами транспорта, передает Nation News.

Житель Северной столицы, проходящий по делу о наркотиках, владел правами категорий А, А1, В, В1, С, С1, СЕ, С1Е, D, D1, М.

«Прокурор Центрального района обратился в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга с административным иском о прекращении действия права этого мужчины на управление транспортными средствами. 20 октября 2017 требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — приводит сообщение прокуратуры Санкт-Петербурга kp.ru.

Александр Черноскутов
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