03:49 24 октября 2017 0

Все документы мужчина получил легально, несмотря на свою болезнь ФОТО: Википедия

В Санкт-Петербурге у местного жителя, страдающего параноидальной шизофренией, нашли права на управление 11 видами транспорта. При всем этом, мужчина получил документы легально.

В ходе расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотиков в отношении мужчины выяснилось, что он страдает от параноидальной шизофрении с приступообразно-прогредиентным типом течения с нарастающим дефектом. Это не помешало петербуржцу получить права на управление 11 видами транспорта, передает Nation News.

Житель Северной столицы, проходящий по делу о наркотиках, владел правами категорий А, А1, В, В1, С, С1, СЕ, С1Е, D, D1, М.

«Прокурор Центрального района обратился в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга с административным иском о прекращении действия права этого мужчины на управление транспортными средствами. 20 октября 2017 требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — приводит сообщение прокуратуры Санкт-Петербурга kp.ru.