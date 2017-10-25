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25 октября 2017
Главные новости Москвы
12:20  25 октября 2017 0

Половина россиян готова уйти в декрет вместо жён

Еще 12% российских мужчин даже не знают о такой возможностиФото: Pixabay

Половина россиян-мужчин готова уйти в декретный отпуск вместо своих жён. При этом причины у них абсолютно разные — от желания сидеть с ребёнком до осознания того, что декретный отпуск поможет сохранить работу. Однако основной причиной 46% согласившихся назвали то, что жена зарабатывает больше них.

«Из тех, кто согласен идти в декрет, 60% делают это из-за финансовой выгоды — совокупный доход семьи будет больше, если жена будет работать. Каждый третий согласен, потому что ему просто нравится сидеть с детьми. А 13% находятся под угрозой увольнения, и декрет может им помочь сохранить работу на какой-то период, — приводит портал «Зарплата.ру» выдержку из собственного исследования.

Женщины тоже принимали участие в опросе, и 48% из них подтвердили, что мужья зарабатывают меньше и поэтому им стоит посидеть дома. 18% заявили, что уже были в декрете, а теперь пришла очередь мужей. Закон, позволяющий отцам брать отпуск по уходу за ребёнком, существует с 2007 года, однако 12% россиян до сих пор об этом не знает.

В исследовании приняло участие 1250 россиян разных профессий и возрастов. Больше всего среди респондентов бухгалтеров (19%), специалистов в области IT (14%) и строительства (11%). Половине опрошенных от 26 до 33 лет. Опрос проводился с 17 по 24 октября 2017 года.

Иван Антонов
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