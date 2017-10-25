22:09 25 октября 2017 0

Музыкант умер в окружении семьи в возрасте 89 лет ФОТО: Wikipedia

Известный американский музыкант Фэтс Домино скончался в Новом Орлеане. Об этом сообщила дочь музыканта.

Домино умер в среду, 25 октября, в окружении семьи и друзей на 90-м году жизни, сообщает «Национальная служба новостей».

В мире продано более 110 миллионов записей Домино. Композицию музыканта The Fat Man, которая была написана в 1950 году, многие критики называют первой записью в стиле рок-н-ролл.

Один из хитов Домино — Blueberry Hill — в 2010 году в рамках благотворительного концерта исполнил президент России Владимир Путин, напоминает «Росбалт». Фактически это единственная песня, которую соло спел российский президент за все время нахождения на посту главы государства.