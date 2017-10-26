В департамент Минкультуры пришли с обысками по делу Серебренникова

Правоохранители пришли с обысками в департамент господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ. Следователи изымают документы, связанные с уголовным делом о хищениях в АНО «Седьмая студия», которой руководил режиссёр Кирилл Серебренников, сообщает Regnum. В самом департаменте пока не комментируют информацию.
Сегодня, 26 октября, после допроса была задержана бывшая чиновница Министерства культуры Софья Апфельбаум. Она работала в департаменте господдержки, а с 2012 по 2014 год возглавляла его. «Национальная служба новостей» уточняет, что в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По делу о хищениях в «Седьмой студии» под домашним арестом находится её руководитель Кирилл Серебренников. Следствие установило, что из 214 миллионов рублей, выделенных государством на проект «Платформа», который проводила организация, было похищено 68 миллионов, напоминает «Федеральное агентство новостей».