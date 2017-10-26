{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Задача №2 - решить вопрос с Аксаной Пановой
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 68,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 октября 2017
17:41  26 октября 2017 0

В департамент Минкультуры пришли с обысками по делу Серебренникова

Заседание Басманного суда о вынесении решения о мере пресечения по уголовному делу Кириллу Серебренникову. Москва, серебренников кирилл
Следователи полагают, что чиновники департамента участвовали в махинациях с господдержкой «Седьмой студии»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
все новости сюжета

Правоохранители пришли с обысками в департамент господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ. Следователи изымают документы, связанные с уголовным делом о хищениях в АНО «Седьмая студия», которой руководил режиссёр Кирилл Серебренников, сообщает Regnum. В самом департаменте пока не комментируют информацию.

Сегодня, 26 октября, после допроса была задержана бывшая чиновница Министерства культуры Софья Апфельбаум. Она работала в департаменте господдержки, а с 2012 по 2014 год возглавляла его. «Национальная служба новостей» уточняет, что в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По делу о хищениях в «Седьмой студии» под домашним арестом находится её руководитель Кирилл Серебренников. Следствие установило, что из 214 миллионов рублей, выделенных государством на проект «Платформа», который проводила организация, было похищено 68 миллионов, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров