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27 октября 2017
14:35  27 октября 2017 0

Директора РАМТ Софью Апфельбаум, проходящую по делу Серебренникова, отправят под домашний арест

Оглашение приговора по делу Сагринских полицейских, герб россии, приговор, арест, тюрьма, решетка
Дело Кирилла Серебренникова пополнилось новым фигурантомФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
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Следственный комитет РФ подал в Басманный суд Москвы ходатайство о заключении директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум под домашний арест. Она обвиняется в пособничестве режиссеру Кириллу Серебренникову при хищении бюджетных средств.

«В суд поступило ходатайство об избрании Апфельбаум меры пресечения в виде домашнего ареста», — цитируют «Известия» пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Обвинение Софье Апфельбаум было предъявлено 26 октября. По версии следствия, Апфельбаум вступила в сговор с режиссером с целью присвоения 68 млн рублей, выделенных «Седьмой студии» из бюджета.

Кроме директора РАМТ, по данному делу проходят еще пять человек. Из них Кирилл Серебренников, Нина Масляева и Юрий Итин находятся под домашним арестом, Алексей Малобродский — в СИЗО, а Екатерина Воронова объявлена в розыск.

Игорь Чукреев
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