Следственный комитет РФ подал в Басманный суд Москвы ходатайство о заключении директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум под домашний арест. Она обвиняется в пособничестве режиссеру Кириллу Серебренникову при хищении бюджетных средств.
«В суд поступило ходатайство об избрании Апфельбаум меры пресечения в виде домашнего ареста», — цитируют «Известия» пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
Обвинение Софье Апфельбаум было предъявлено 26 октября. По версии следствия, Апфельбаум вступила в сговор с режиссером с целью присвоения 68 млн рублей, выделенных «Седьмой студии» из бюджета.
Кроме директора РАМТ, по данному делу проходят еще пять человек. Из них Кирилл Серебренников, Нина Масляева и Юрий Итин находятся под домашним арестом, Алексей Малобродский — в СИЗО, а Екатерина Воронова объявлена в розыск.