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27 октября 2017
18:11  27 октября 2017 0

Суд отправил директора РАМТ Апфельбаум под домашний арест

Новиков Илья, аукцион, молоток, суд
Суд не стал удовлетворять ходатайство защиты о прогулках обвиняемой во время арестаФото: depositphotos.com © URA.RU
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Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
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Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум пробудет под домашним арестом до 26 декабря.

Решение принял Басманный суд Москвы, передает «Национальная служба новостей». При этом суд не стал удовлетворять ходатайство защиты о прогулках обвиняемой во время ареста. Этот вопрос оставили на рассмотрение следствию.

Ранее Следственный комитет РФ подал в суд ходатайство о заключении директора РАМТа под домашний арест. Как писало «URA.RU», Софья Апфельбаум обвиняется в пособничестве режиссеру Кириллу Серебренникову при хищении бюджетных средств.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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