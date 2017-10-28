В деле Серебренникова появились фигуранты из министерства культуры

09:24 28 октября 2017 0

Следователи выясняют, кто именно должен был проверять расходы режиссера Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Арест экс-сотрудницы министерства культуры Софьи Апфельбаум может стать важной вехой в деле о хищении 68 млн рублей в «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Следователи подбираются к схеме, позволяющей бесконтрольно присваивать бюджетные деньги, пишет издание «Коммерсант».

Бывшая руководительница департамента господдержки народного творчества министерства культуры, директор Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум решением Басманного суда Москвы помещена под домашний арест. Она подозревается в пособничестве Кириллу Серебренникову в хищении бюджетных денег.

По версии следствия именно экс-чиновница Апфельбаум отвечала за выделение средств на проекты режиссера и по сговору с ним завысила смету.

Как отмечает защита обвиняемой, ее должность не позволяла контролировать расходы — Софья Апфельбаум отвечала лишь за исполнение договора в целом: сам факт постановки тех или иных спектаклей и использование реквизита. «Судить о том, сколько было потрачено денег, она не могла», — цитирует «Коммерсант» адвоката обвиняемой Ирину Поверинову

Непосредственно проверка обоснованности расходов лежит на сотрудниках департамента финансов министерства, которые в настоящее время проходят по делу в качестве свидетелей.

Режиссера Кирилла Серебренникова задержали в конце августа. Он обвиняется в организации хищения почти 70 миллионов бюджетных рублей.