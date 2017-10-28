{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 октября 2017
27 октября 2017
Главные новости Москвы
09:24  28 октября 2017 0

В деле Серебренникова появились фигуранты из министерства культуры

Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , минкульт РФ, министерство культуры РФ
Следователи выясняют, кто именно должен был проверять расходы режиссераФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
все новости сюжета

Арест экс-сотрудницы министерства культуры Софьи Апфельбаум может стать важной вехой в деле о хищении 68 млн рублей в «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Следователи подбираются к схеме, позволяющей бесконтрольно присваивать бюджетные деньги, пишет издание «Коммерсант».

Бывшая руководительница департамента господдержки народного творчества министерства культуры, директор Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум решением Басманного суда Москвы помещена под домашний арест. Она подозревается в пособничестве Кириллу Серебренникову в хищении бюджетных денег.

Новость по теме
Бывшую чиновницу Минкульта задержали по делу Серебренникова

По версии следствия именно экс-чиновница Апфельбаум отвечала за выделение средств на проекты режиссера и по сговору с ним завысила смету.

Как отмечает защита обвиняемой, ее должность не позволяла контролировать расходы — Софья Апфельбаум отвечала лишь за исполнение договора в целом: сам факт постановки тех или иных спектаклей и использование реквизита. «Судить о том, сколько было потрачено денег, она не могла», — цитирует «Коммерсант» адвоката обвиняемой Ирину Поверинову

Непосредственно проверка обоснованности расходов лежит на сотрудниках департамента финансов министерства, которые в настоящее время проходят по делу в качестве свидетелей.

Режиссера Кирилла Серебренникова задержали в конце августа. Он обвиняется в организации хищения почти 70 миллионов бюджетных рублей.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров