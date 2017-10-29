Киселёв посоветовал главреду «Эха Москвы» обратиться к психиатру

Ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв посоветовал главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову обратиться к психиатру. Поводом стало то, что Венедиктов попросил представителей Следственного комитета допросить сотрудников ВГТРК на предмет причастности к нападению на журналистку Татьяну Фельгенгауэр.
«Я посоветовал бы Алексею Венедиктову обратиться не в Следственный комитет, а к психиатру, потому что у него налицо бред преследования — симптомы, как и у Бориса Грица», — приводит «Взгляд» слова Киселева. Борис Гриц — гражданин России и Израиля, напавший с ножом на Фельгенгауэр.
Венедиктов обратился к следователям, потому что посчитал, что сюжеты журналистов на ВГТРК могли спровоцировать «патриотов» на нападение. Он заявил, что они могли счесть «Таню врагом, шпионом, агентом».
Сам Гриц на допросе заявил, что напал на журналистку «Эха Москвы», потому что она «забралась к нему в голову и истязала сексуально». Нападение произошло в минувший понедельник прямо на рабочем месте женщины.