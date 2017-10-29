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29 октября 2017
28 октября 2017
Главные новости Москвы
07:57  29 октября 2017 0

Киселёв посоветовал главреду «Эха Москвы» обратиться к психиатру

Киселев Дмитрий, киселев дмитрий
Ему не понравилось, что журналистов ВГТРК могут начать допрашивать следователиФото: wikipedia.org
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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Ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв посоветовал главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову обратиться к психиатру. Поводом стало то, что Венедиктов попросил представителей Следственного комитета допросить сотрудников ВГТРК на предмет причастности к нападению на журналистку Татьяну Фельгенгауэр.

«Я посоветовал бы Алексею Венедиктову обратиться не в Следственный комитет, а к психиатру, потому что у него налицо бред преследования — симптомы, как и у Бориса Грица», — приводит «Взгляд» слова Киселева. Борис Гриц — гражданин России и Израиля, напавший с ножом на Фельгенгауэр.

Венедиктов обратился к следователям, потому что посчитал, что сюжеты журналистов на ВГТРК могли спровоцировать «патриотов» на нападение. Он заявил, что они могли счесть «Таню врагом, шпионом, агентом».

Сам Гриц на допросе заявил, что напал на журналистку «Эха Москвы», потому что она «забралась к нему в голову и истязала сексуально». Нападение произошло в минувший понедельник прямо на рабочем месте женщины.

Семен Гринберг
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