11:28 05 ноября 2017 0

Американские парламентарии объявили дипредставителю РФ бойкот Фото: depositphotos.com © URA.RU

Конгрессмены США отказываются от встреч с российским послом. При этом их коллеги в Госдуме РФ недавно тепло встретили его американского коллегу в Москве Джона Хатсмана.

О своих проблемах во взаимодействии с Конгрессом посол России в США Анатолий Антонов рассказал на конференции Российско-американской ассоциации ученых в Чикаго. «Могу вам сказать, что на все мои запросы в Конгресс мне отказано. Я очень рад за господина Хантсмана, что наши парламентарии тепло его встретили, выразили готовность взаимодействовать», — цитирует посла RT.

Российский представитель в своей речи также выразил надежду, что отношения между двумя странами рано или поздно начнут улучшаться, но сейчас, на взгляд Антонова, Вашингтон делает все для их ухудшения.

Кроме того посол отметил, что в настоящее время Россия работает над иском к американским властям по возврату дипсобственности РФ, сообщает Nation News. Пока неизвестно, сколько времени займет оспаривание решений властей США через суд, поскольку это дело «деликатное и требует времени».

В начале сентября власти США приняли решение закрыть Генконсульство РФ в Сан-Франциско и торговые представительства России в Нью-Йорке и Вашингтоне. При этом принадлежащая посольству недвижимость была захвачена властями Америки.