Застройщики откажутся от денег дольщиков
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план, в соответствии с которым в течение трех лет государство откажется от привлечения средств граждан для долевого строительства жилья.
Чиновникам нужно будет найти другие формы финансирования при строительстве жилых домов, а также других объектов недвижимости, пишет «Новая газета».
Причиной грядущих изменений стала необходимость минимизации рисков граждан. Также в документе идет речь о необходимости разработки предложений по защите прав «обманутых дольщиков», а также пересмотре критериев, по которым людей зачисляют в эту социальную категорию.