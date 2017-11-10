{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Внимание! Боевики скрываются на автосервисах
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 ноября 2017
18:37  10 ноября 2017 0

Вера Брежнева покорила Сеть глубоким декольте. ФОТО

Певица опубликовала новое фото в своем InstagramФото: Вера Брежнева, Instagram

Популярная певица Вера Киперман, более известная под псевдонимом Вера Брежнева, опубликовала в своем Instagram откровенное фото. На ее пост в соцсети незамедлительно отреагировали подписчики, восхитившись безупречной фигурой 35-летней поп-певицы.

Брежнева опубликовала свежий снимок в элегантном черном наряде, подчеркивающим ее силуэт. Самым примечательным на фотоснимке стало глубокое декольте бывшей участницы группы «ВИА Гра». Фото широко оценили пользователи Instagram (193,5 тысяч «лайков»), оставив множество положительных комментариев.

«Несравненная!» — пишет пользователь. «Вера, ну как же вам удаётся быть всегда в такой отличной форме? Поделитесь! Шикарно выглядите!» — комментирует поклонница Брежневой. «Вы шикарная девушка!!! В отличной форме! Вы молодец!!!» — восхитилась певицей еще одна пользовательница.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором пользователи соцсети рассмотрели, что у светской львицы уменьшилась грудь. Подписчики бурно отреагировали на перемены во внешности Чеховой.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров