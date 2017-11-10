Популярная певица Вера Киперман, более известная под псевдонимом Вера Брежнева, опубликовала в своем Instagram откровенное фото. На ее пост в соцсети незамедлительно отреагировали подписчики, восхитившись безупречной фигурой 35-летней поп-певицы.
Брежнева опубликовала свежий снимок в элегантном черном наряде, подчеркивающим ее силуэт. Самым примечательным на фотоснимке стало глубокое декольте бывшей участницы группы «ВИА Гра». Фото широко оценили пользователи Instagram (193,5 тысяч «лайков»), оставив множество положительных комментариев.
«Несравненная!» — пишет пользователь. «Вера, ну как же вам удаётся быть всегда в такой отличной форме? Поделитесь! Шикарно выглядите!» — комментирует поклонница Брежневой. «Вы шикарная девушка!!! В отличной форме! Вы молодец!!!» — восхитилась певицей еще одна пользовательница.
Ранее телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором пользователи соцсети рассмотрели, что у светской львицы уменьшилась грудь. Подписчики бурно отреагировали на перемены во внешности Чеховой.