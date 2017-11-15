В Госдуме разработали новый способ воспитания патриотов

19:58 15 ноября 2017 0

Депутаты придумали, как лучше любить Родину Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Госдуму внесен законопроект о патриотическом воспитании россиян, который должен определить цели, принципы и направления этого процесса, а также зафиксировать право на него каждого гражданина.

В качестве цели в документе указано создание и укоренение в обществе основ патриотизма как приоритетных духовно-нравственных ценностей. У всех граждан страны должно быть сформировано национальное самосознание.

Также россиянам должно быть привито чувство гордости и уважения к национальным символам и созданы условия для проявления патриотизма.

С помощью этого закона власть намерена подвигнуть россиян к ведению здорового образа жизни, воспитанию большого количества детей и ведению семейного быта. Документ подписали 48 депутатов Госдумы. Отметим, что госпрограммы по патриотическому воспитанию в России принимают с 2001 года, сообщает портал meduza.io.