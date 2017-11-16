09:04 16 ноября 2017 0

Кириллу Серебренникову закрыли дорогу на международный культурный форум в Санкт-Петербурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство культуры создало «черный список» деятелей культуры, которых не следует приглашать на VI международный культурный форум в Санкт-Петербурге, открывающийся 16 ноября.

Документ подписан первым замминистра культуры Владимиром Аристарховым, сообщает «Национальная служба новостей». В «черном списке» оказались режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в мошенничестве; худрук Малого драматического театра Лев Додин; основатель Школы драматического искусства Анатолий Васильев; главный режиссер Большого драматического театра Андрей Могучий.

Документ, подписанный Аристарховым, предназначен для внутреннего пользования, пишет портал «Русская планета». В списке содержится короткое досье на каждого режиссера. В нем также есть ссылки на видеозаписи спектаклей и цитаты из публикаций.

Как пишет портал Colta.ru, Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом по делу о мошенничестве, не пустят на форум из-за того, что он «способствует размыванию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослаблению единства многонационального народа Российской Федерации». Кроме того, в Минкульте считают, что в работах режиссера «присутствуют попытки фальсификации российской истории». Примерно такая же характеристика дана худруку Малого драматического театра Льву Додину.

Основателя Школы драматического искусства Анатолия Васильева называют в документе склонным «к формам искусства, формирующим депрессивную модель мировосприятия». Кроме того, авторы документа приводят выдержки сцен из его спектакля «Шесть персонажей в поисках автора», где актеры разыгрывают гомосексуальные отношения и половой акт.

В свою очередь, замглавы Минкультуры Александр Журавский в разговоре с РБК назвал публикацию черного списка «очередной интерпретацией несуществующей реальности». Появление «черного списка» в СМИ он считает «полной глупостью». « Достаточно посмотреть программу форума, и все вопросы к Минкультуры сразу отпадут», — сказал чиновник. Он отметил, что худрук Большого драматического театра Андрей Могучий приглашен на форум, он будет участвовать в конференции «Современный уличный театр». Также в Петербурге представят новую постановку Льва Додина «Страх. Любовь. Отчаяние».