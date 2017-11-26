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26 ноября 2017
25 ноября 2017
12:28  26 ноября 2017 3

Под Краснодаром застрелили сотрудника Росгвардии. Он вмешался в конфликт

Развод Росгвардии на площади Революции. Челябинск, росгвардия, офицеры росгвардии
Сотрудник ведомства вмешался в конфликт (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио главы отдела вневедомственной охраны по городу Армавиру управления Росгвардии по Краснодарскому краю погиб, пытаясь разнять участников конфликта в ресторане.

Сотрудник силового ведомства случайно стал свидетелем конфликта и получил пулевое ранение, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Саверо-Кавказского округа войск Росгвардии.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье около 03:20 по московскому времени. Пытаясь предотвратить конфликт, офицер был ранен и умер в больнице, куда был доставлен. Инцидент произошел во внеслужебное время, пишет Nation News.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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