12:28 26 ноября 2017 3

Сотрудник ведомства вмешался в конфликт (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио главы отдела вневедомственной охраны по городу Армавиру управления Росгвардии по Краснодарскому краю погиб, пытаясь разнять участников конфликта в ресторане.

Сотрудник силового ведомства случайно стал свидетелем конфликта и получил пулевое ранение, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Саверо-Кавказского округа войск Росгвардии.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье около 03:20 по московскому времени. Пытаясь предотвратить конфликт, офицер был ранен и умер в больнице, куда был доставлен. Инцидент произошел во внеслужебное время, пишет Nation News.