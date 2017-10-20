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20 октября 2017
19 октября 2017
Главные новости Москвы
10:23  20 октября 2017 0

Телеканал RT пытается избежать регистрации в качестве иностранного агента в США

США, комета,метеор,сирия, правительство, флаг сша, Капитолий
Госдеп пытается отомстить России посредством журналистовФото: depositphotos.com © URA.RU

Министерство юстиции США потребовало от телеканала Russia Today зарегистрироваться в качестве иностранного агента в срок до 17 октября. Сделано этого не было и сейчас юристы RT решают, как быть дальше.

По словам директора службы внешних связей RT Анны Белкиной в настоящее время юристы телекомпании делают все возможное, чтобы избежать подобной регистрации, оспаривая решение американского минюста, сообщает «Федеральное агентство новостей». Дело в том, что в случае присвоения статуса «иностранного агента», компания обязана будет предоставлять госдепу всю информацию о своих сотрудниках, включая внештатных, все данные по движению денежных средств и раскрывать все свои источники информации. Все это сделает работу журналистов крайне проблематичной.

В качестве ответной меры минюст РФ в настоящее время направил аналогичные уведомления о необходимости регистрации в качестве иностранного агента американским СМИ, работающим на территории России. Такие сообщения получили, в частности, «Радио Свобода» и «Голос Америки». При этом российский Союз журналистов призвал обе стороны не втягивать редакции в свое противостояние.

«Я против того, чтобы продолжалась информационная война в таких не лучших формах с обеих сторон. Это крайне неразумное решение США в отношении RT. В то же время „Радио Свобода“ столько лет вещает в России и у него не было никаких проблем», — цитирует Nation News главу Союза журналистов Всеволода Богданова.

Игорь Чукреев
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