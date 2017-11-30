Обзор Instagram за 2017 год показал, что Ольга Бузова обогнала Ким Кардашьян по популярности просмотров сториз. Российскую телезвезду опережают только южноамериканская блогерша Леле Понс и футболист из Бразилии Неймар.
Дышит в спину Бузовой известная американская звезда Ким Кардашьян. Ее сестра Кортни заняла десятое место, пишет портал «Дни.ру». Места с пятого по девятое заняли блогеры Аманда Керни, Кьяра Ферраньи, музыканты Малума, Анитта и Ариана Гранде.
Бузова уже похвасталась достижением у себя на странице:
В топе самых просматриваемых историй российских звезд вслед за Бузовой расположились Оксана Самойлова, Ксения Бородина, Марьяна Ро и Настя Ивлеева, сообщает «Афиша».
Помимо этого, Россия отличилась и в других категориях instagram-обзора. Так, Москва заняла второе место среди самых популярных городов, впереди только Нью-Йорк.