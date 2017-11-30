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30 ноября 2017
Главные новости Москвы
16:08  30 ноября 2017 0

Медведев признал несовершенство российских законов в сфере культуры

Праймериз Единой России. Москва, логотип, медведев дмитрий, единая россия
Медведев высказался о необходимости лояльностиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российское законодательство несовершенно по отношению к организациям творческой сферы. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Наши представители творческих профессий правы в том, что законодательство в этой сфере крайне несовершенно применительно к театрам, кинопроизводству, к ряду других творческих профессий. Я неоднократно это обсуждал с ними», — цитирует премьера RT. По его словам, все проблемы в данной сфере «крутятся вокруг государственных закупок и государственных услуг». Например, можно столкнуться с проблемами при кинопроизводстве где-нибудь в глуши, когда невозможно расплатиться с исполнителем по безналичному расчету.

Медведев признал, что в законодательстве в сфере творческих профессий должны быть гибкие критерии, однако необходимо знать предел. Как передает его сообщение «Федеральное агентство новостей», работники культурной сферы должны следовать существующим правилам, а государство — создать более лояльные законотворческие рамки для творческой деятельности.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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