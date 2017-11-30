16:08 30 ноября 2017 0

Медведев высказался о необходимости лояльности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российское законодательство несовершенно по отношению к организациям творческой сферы. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Наши представители творческих профессий правы в том, что законодательство в этой сфере крайне несовершенно применительно к театрам, кинопроизводству, к ряду других творческих профессий. Я неоднократно это обсуждал с ними», — цитирует премьера RT. По его словам, все проблемы в данной сфере «крутятся вокруг государственных закупок и государственных услуг». Например, можно столкнуться с проблемами при кинопроизводстве где-нибудь в глуши, когда невозможно расплатиться с исполнителем по безналичному расчету.

Медведев признал, что в законодательстве в сфере творческих профессий должны быть гибкие критерии, однако необходимо знать предел. Как передает его сообщение «Федеральное агентство новостей», работники культурной сферы должны следовать существующим правилам, а государство — создать более лояльные законотворческие рамки для творческой деятельности.