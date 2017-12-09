Про «Дом-2» снимут драму с Бузовой в главной роли

12:12 09 декабря 2017 0

Ольга Бузова не только телеведущая и певица, но и актриса Фото: Личная страница Бузовой Ольги в Instagram

Известный российский актер и начинающий режиссер Кирилл Плетнев поделился своим опытом работы с Ольгой Бузовой. Он хочет снять фильм с ней в главной роли.

Кирилл Плетнев впервые выступил в роли режиссера и снял полнометражную драму «Жги!» — историю тюремной надсмотрщицы, которая неожиданно становится певицей. В главных ролях снялись Татьяна Догилева, Инга Оболдина, Виктория Исакова, пишет RT. Одну из ролей исполнила телеведущая и певица Ольга Бузова.

Плетнев заявил о том, что хочет снять драму о «Доме-2» с Бузовой в главной роли. Но он не обозначил дату, когда начнет снимать проект.

Ранее Ольга Бузова — телеведущая и начинающая певица — спела дуэтом с Иваном Ургантом. А перед этим она приняла участие в шуточном обряде посвящения на «Первом канале», где она стала ведущей программы «Бабий бунт».